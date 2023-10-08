شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الشئون العربية بـ"الصحفيين" تستضيف محمد فايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، لقاء مفتوحاً مع وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فائق، غدا الإثنين.

وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، إن اللقاء يأتى فى إطار الاحتفال بمرور ستين عاماً على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية وخمسين عاماً على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فائق الذى يتحدث فى اللقاء عن تجربته الثرية باعتباره أحد الضباط الأحرار قبل ثورة 23 يوليو، والملفات التى تولاها بعدها من بينها الملف الإفريقى ووزارتى الإرشاد القومى والشئون الخارجية، ثم تجربته فى مجال حقوق الإنسان، وبعدها تُجرى مناقشات بينه وبين الحاضرين.

ومن المقرر أن تدير اللقاء الكاتبة الصحفية أمانى القصاص، فى حضور نخبة من المتخصصين فى الشأن العربى والأفريقي، وذلك فى الخامسة والنصف من مساء غدا الإثنين بالدور الثالث فى القاعة المستديرة بمقر النقابة.