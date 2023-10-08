شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تبرز فعاليات اليوم الأول لعملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فيديو رصد لحظة تسليم أوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية "مستقبل مشرق ينتظرنا جميعًا، ونحن واثقون أننا سنحقق الحلم معًا نحو مصر قوية ومزدهرة.. بدأت بالأمس أولى الخطوات بتسليم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة والمستشار القانوني لها، أوراق الترشح الخاصة بالمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات" وأعقبها إقامة المؤتمر الصحفي الأول للحملة الانتخابية، هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا دون تعاون وجهود مجموعة من الشباب المصري المجتهد، الذين عملوا بتفانٍ واجتهاد على فرز وتجميع هذه الأوراق وإنجاز هذا الإجراء الهام.

تتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالامتنان والشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. إن دعمكم وثقتكم هما القوة التي تدفعنا لمواصلة العمل الجاد وتحقيق طموحاتكم في بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.