وقع إشكالٌ كبير هذا المساء في بيصور قضاء عاليه، بين ابناء البلدة ونازحين سوريين، ممّا ادى الى وقوع جريحين من آل ملاعب بطعنهم بسكين وجرحى من السوريين.
وفي التفاصيل، فقد بدأ الإشكال على خلفية طلب اخلاء احد المنازل الذي يسكنها سوريون ما تسبب بإشكال كبير، فأقدم نازح سوري على قطع إصبع أحد شبان المنطقة بساطور وجرح آخر.
ونُقل الشبّان من آل ملاعب الى مستشفى الشحار الغربي، بينما تمّ تطويق البلدة من قبل الجيش اللبناني ومخابرات الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر جرحى بإِشكال بالسلاح الابيض في بيصور مع نازحين سوريين والجيش يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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