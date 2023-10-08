واشنطن بوست: إسرائيل طلبت من اميركا زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن أنشطة عسكرية جنوب لبنان

افادت صحيفة "واشنطن بوست" بان "إسرائيل طلبت من اميركا زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن أنشطة عسكرية جنوب لبنان". ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة بأن " إسرائيل قدمت طلبات محددة لواشنطن بشأن الدعم الذي ترغب في الحصول عليه". ولفتت الى ان "إسرائيل طلبت من واشنطن الحصول على دعم لتجديد القبة الحديدية وقنابل وذخائر".

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