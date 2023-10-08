تضارب بالمعلومات حول ما يحصل في شتولا على حدود لبنان بين تسلل او حدث جنائي

تضاربت المعلومات في وسائل الاعلام الاسرائيلي حول ما يحصل في مستوطنة شتولا على حدود لبنان بين تسلل او حدث جنائي.
وفيما تحدث وسائل اعلام اسرائيلية عن حدث امني في المنطقة اشارت فيما بعد لى انه عمل جنائي، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن استنفار للجيش الاسرائيلي في الجليل الأعلى خشية تسلل من لبنان إلى شتولا".
وفي وقت لاحق، ذكرت قناة "الحدث" بانه تم العثور على ثغرة بالجدار الفاصل على حدود لبنان دون رصد أي متسلل.
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