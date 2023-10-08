وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأميركي خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" بان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن".
وبحث الوزيران، خلال الاتصال، خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر، وتكاتف المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها
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