كتائب "سيد الشهداء" العراقية: إذا تدخلت واشنطن بأحداث غزة فسيتحوّل كل الوجود الأميركي بالمنطقة لأهداف مشروعة لمحور المقاومة

أكدت كتائب "سيد الشهداء" في العراق أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة في أحداث غزة فسيتحوّل كل الوجود الأميركي في المنطقة إلى أهداف مشروعة لمحور المقاومة.
وحذّرت كتائب "سيد الشهداء" من أنه إذا تدخلت واشنطن مباشرةً في أحداث غزة، "فستُقابل حينها الضربة بالضربات ولن تبقى يومئذٍ خطوط حمر".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد اليوم أنّ تركيز واشنطن الآن ينصب على "مساعدة إسرائيل في التأكد من أنّ لديها ما تحتاجه".
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنّه وجّه بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وسط هجمات حماس، مشيراً إلى أنّ حكومة الولايات المتحدة ستزود "الجيش" الإسرائيلي بسرعة معدات وموارد إضافية بينها ذخائر.
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