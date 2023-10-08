مصادر عبرية: الحدث على حدود لبنان هو تشخيص خاطئ أسفر عن إطلاق النار بين قوتين للجيش الاسرائيلي

افادت مصادر عبرية بان الحدث على حدود لبنان هو تشخيص خاطئ أسفر عن إطلاق النار بين قوتين للجيش الاسرائيلي.

وكان قد حصل تضارب بالمعلومات في وسائل الاعلام الاسرائيلي حول ما يحصل في مستوطنة شتولا على حدود لبنان بين تسلل او حدث جنائي.

وفيما تحدث وسائل اعلام اسرائيلية عن حدث امني في المنطقة اشارت فيما بعد لى انه عمل جنائي، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن استنفار للجيش الاسرائيلي في الجليل الأعلى خشية تسلل من لبنان إلى شتولا".