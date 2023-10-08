شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف شولتس يتكبّد خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألمانيا- أ.ف.ب

تكبّد ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس خسائر في انتخابات ولايتي بافاريا وهيسن، الأحد، في اختبار يكتسي أهمية كبرى في منتصف ولايته، بحسب ما أظهرت استطلاعات رأي تلفزيونية، في حين حقق اليمين المتطرف الصاعد مكاسب إضافية.

وتراجعت الأحزاب الثلاثة المنضوية في الائتلاف، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط بزعامة شولتس، والخضر والحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي)، في ولايتي بافاريا الواقعة في الجنوب والتي تعد الأكبر في البلاد، وهيسن الواقعة في غرب البلاد، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع التي أجرتها الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (ARD) والقناة الثانية الرسمية (ZDF).

أما حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقّق قفزة في استطلاعات الرأي مؤخراً، فقد حظي بتأييد أكبر في الولايتين، وفق الاستطلاعات.

وحلّ حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، أبرز أحزاب المعارضة على مستوى البلاد، في الطليعة في هيسن، حيث يتولى السلطة ضمن ائتلاف، وتقدّم نقاطاً مئوية عدة مقارنة بنتيجته في انتخابات 2018، وفق ما أظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

أما حليفه «الاتحاد المسيحي الاجتماعي»، فقد احتفظ بالصدارة في بافاريا، على الرغم من تراجع طفيف في نسبة التأييد له هناك، وفق الاستطلاعات. ودعي للانتخابات 14 مليون شخص في الولايتين، أي نحو 20% من الناخبين في ألمانيا.

وباعتبار الولايتين مركز ثقل اقتصادياً في البلاد، تعد الانتخابات مؤشراً مهماً إلى المزاج الشعبي.