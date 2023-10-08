شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار «كوينو» يتجه من هونغ كونغ إلى هاينان الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونغ كونغ- أ.ف.ب

يتجه الإعصار «كوينو» ليل الأحد الاثنين، إلى جزيرة هاينان الصينية السياحية الكبيرة، بعدما تسبب بأمطار غزيرة ورياح قوية في هونغ كونغ وأوقف حركة النقل العام.

والشهر الماضي، ضرب الإعصار «ساولا» العنيف المستعمرة البريطانية السابقة وأعقبه هطول أكثر الأمطار غزارة منذ نحو 140 عاماً.

والأحد، أعلنت السلطات في هونغ كونغ ثالث أعلى مستوى تأهب (ت8) لمعظم الوقت، فيما رفعته إلى المستوى «ت9» لأكثر من أربع ساعات عندما كان في المنطقة الأقرب إلى السواحل، قبل أن تخفّضه إلى المستوى «ت8» عند الساعة 23:50 (15:50 بتوقيت غرينتش).

مساء الأحد، قال مرصد الأحوال الجوية في هونغ كونغ «في الساعات الأخيرة، اتّجه الإعصار كوينو بشكل ثابت إلى الغرب».

وأضاف: «تبتعد الرياح المصاحبة للإعصار تدريجياً عن البحار في جنوب هونغ كونغ»، لكن «لا ينبغي تخفيف اليقظة بعد» على الرغم من خفض مستوى التأهب إلى «ت8» الذي يشير إلى أن الرياح تبلغ سرعة قصوى هي 117 كلم بالساعة.

ووصلت سرعة الرياح الناتجة من الإعصار في بعض المناطق إلى 145 كلم بالساعة.

وأعلنت مدارس ودور حضانة ومحطات شحن وعبّارات وحافلات أنها ستعلّق أنشطتها خلال فترة النهار أو بعد الظهر.

وأُلغيت نحو 90 رحلة جوية وأُرجئت 130 أخرى خلال النهار بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أفادت سلطات مطار المدينة.

وأشارت حكومة هونغ كونغ إلى أن الرياح اقتلعت أشجاراً. ولفتت إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً بسبب الإعصار، بعد ظهر الأحد.

وقبل أن يصل إلى هونغ كونغ، ضرب الإعصار «كوينو» جزيرة تايوان المجاورة جالباً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً قياسية. وخلّف قتيلاً واحداً على الأقل وحرم مئات المنازل من الكهرباء. ويضرب الإعصار «كوينو» بعد شهر من مرور الإعصار «ساولا» الذي أصدرت سلطات هونغ كونغ بشأنه الإنذار الأقصى «ت10».

وبعد أسبوع من مرور الإعصار «ساولا»، واجهت هونغ كونغ أمطاراً هي الأكثر غزارة منذ بدء تسجيل بيانات الطقس عام 1884، ما تسبب بفيضانات وعرقلة كبيرة لحركة المواصلات. وزاد التغير المناخي من شدة العواصف المدارية التي باتت تترافق مع أمطار أكثر غزارة ورياح أكثر قوة، ما يتسبب بفيضانات مفاجئة وأضرار على السواحل، بحسب خبراء.