انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الوزارة في بيان على "تيلغرام"، "باستشهاد 413 مواطنا بينهم 78 طفلا، و41 سيدة، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع".

وأضافت أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية بلغ أكثر من 70 إصابة بدرجات متفاوتة.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام في وقت سابق إقرار الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 وأكثر من 2156 جريحا منذ بداية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس صباح يوم أمس السبت.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.