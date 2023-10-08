انت الان تتابع خبر "طوفان الأقصى".. عشرات الجثث و 500 مفقود في "حفل النقب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، قد انتشرت، وتُظهِر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.

وتسلل مسلحون فلسطينيون إلى حفل موسيقي قُرب أوريم، وشرعوا في إطلاق النار، واضطر بعض الشباب الإسرائيليين للاختباء لساعات في سياراتهم.



ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقطاتٍ تُظهر لحظة طيران مقاتلي حماس بمظلات تعمل بالطاقة فوق موقع الحفل، وبعدها ظهرت لقطة الهروب الكبير.

وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من الحفل، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.

ولا يزال من غير الواضح عدد القتلى أو المصابين في مكان الحادث؛ بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عشرات الجثث شوهدت أثناء نقلها من موقع الحفل.



وتأتي الواقعة ضمن الهجوم الذي نفّذته حركة حماس صباح أمس السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي "إسرائيل".