انت الان تتابع خبر تفاصيل "حدث أمني" قرب حدود لبنان.. ارتباك جنود إسرائيليين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت "القناة 14" العبرية، مساء يوم الأحد، بورود أنباء عن حدث أمني عند الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضافت القناة العبرية أنه يجري الحديث عن دخول "قوة الرضوان" نخبة قوات حزب الله اللبناني إلى المستوطنات الشمالية.



وفي وقت لاحق نفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وقوع حدث على الحدود الشمالية، مؤكدة أن لا يوجد أي خطر أمني.



ويوم السبت، حشد الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي طارئ.



وأطلقت "حماس" فجر أمس السبت، عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.