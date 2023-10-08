انت الان تتابع خبر "كتائب القسام" تعلن الوصول إلى جنوب عسقلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في كلمة مساء الأحد، إن مقاتلي القسام تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان.



وقال أبو عبيدة في كلمة له، "نخوض اشتباكات عنيفة في زيكيم ويفتاح ونتواجد وندير القتال في منطقة مفلسيم".

وأضاف "مجاهدونا انسحبوا من قاعدة أوريم وأسرنا مجموعة جديدة من العدو وعبرنا بهم إلى قطاع غزة"، مشدداً بالقول "لدينا أكثر من 100 أسير إسرائيلي بين أيدينا".

وفجر أمس السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ من قطاع غزة، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف مناطق عدة في غزة.