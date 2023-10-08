شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحرك أسطول حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل، والتي تضم حاملة الطائرات فورد والسفن التي تدعمها.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل، وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك اليوم الأحد.

كما سترسل وزارة الدفاع "البنتاجون" طائرات مقاتلة إلى المنطقة، وفقًا لوكالة رويترز.

قطاع غزة والضفة الغربية

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أمس، إلى 378 شهيداً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن 370 فلسطينياً استشهدوا في عمليات قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأصيب 200 آخرون.

فيما استشهد 8 فلسطينيين وأصيب 60 آخرون، في المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.