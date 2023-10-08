شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عقب السقوط أمام أرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي علي التعليق عن هزيمة فريقه القاسية أمام أرسنال، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي.

حيث أعرب جوارديولا عن حزنه الشديد، خاصة أن المباراة كانت تسير في طريقها نحو التعادل السلبي بين الفريقين،قبل أن يسجل مارتينيلي هدفا قاتلا للجانرز في الدقائق الأخيرة.

جوارديولا قال:" قدمنا مواجهة جيدة رغم الخسارة، أعتقد أننا لم نستحق الهزيمة في تلك المواجهة، واجهنا منافسا قويا في نهاية الأمر، ولا بد أن نحاول تخطي تلك الهزيمة سريعا ".

وأتم:" المنافسة في الحفاظ علي لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ستكون أصعب من الموسم الماضي، الجميع يمتلك رغبة قوية في إعتلاء الصدارة وتحقيق اللقب ".

ترتيب الفريقين بعد المباراة

هذا ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي، في حين توقف رصيد السيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.