افادت وسائل اعلام عن سقوط صواريخ فلسطينية على مطار بن غوريون الاسرائيلي. وفي وقت لاحق، اعلنت كتائب القسام عن "قصف مطار بن غوريون برشقة صاروخية ردًا على الجرائم المتواصلة واستهداف البيوت المدنية". وذكرت "كتائب القسام بانه رداً على استهداف البيوت الآمنة وجهنا ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان بـ100 صاروخ ضمن معركة "طوفان الأقصى".

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