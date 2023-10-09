الناطق باسم القسام: اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الاسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة

اعلن ‏الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بانه "تستمر قوات من مجاهدينا بالتمركز والاشتباك مع قوات العدو في منطقة صوفا"، ولفت الى ان "المقاومين تمكنوا خلال ساعات نهار الأحد من الوصول لـ"مفكاعيم" وخاضوا اشتباكات ضارية أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى".

واعلن ابو عبيدة بان "مجاهدينا تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان، كما تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الاسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة".

وذكر ابو عبيدة بان الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من جنوده بعد أسرهم من قبل مقاتلي كتائب القسام، وقد تمكن مقاتلونا من توثيق قتل الجيش الاسرائيلي لعدد من أسراه.