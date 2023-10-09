الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال نائب قائد القوة البحرية لحركة حماس محمد أبو غالي

افادت وسائل إعلام اسرائيلية بان وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية اعتقلت نائب قائد الفرقة الجنوبية لقوة حماس البحرية في غزة محمد أبو غالي، والذي يتم استجوابه من قبل المؤسسة الأمنية.

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