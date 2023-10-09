النخالة: فـي قبضة "الجهاد الإسلامي" في غـزة أكثر 30 أسيراً إسرائيلياً

أكد الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين زياد النخالة، أن "سرايا القدس تحتفظ بأكثر من 30 أسير إسرائيلي في قبضتها، تم أسرهم خلال معركة طوفان الأقصى، وأنهم لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير الأسرى الفلسطينيين".

واعتبر في تصريح أن "ما جرى من معارك على امتداد المستوطنات ومن اقتحامات للمعسكرات وأسر الجنود وترك الأسلحة، دليل مشهود أن جيشهم أضعف مما يعتقد الكثيرون في العالم".

ورأى أن "عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل، وبات واضحا أن العدو قابل للانكسار بل إنه كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أميركا رأس الشر في العالم".

واوضح النخالة: "العدو يعتقد واهما أنه يستطيع كسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاتليه بعدما لحق به من هزيمة وإذلال، من خلال هدم البيوت وتدميرها وقصف البنايات وقتل المدنيين بغطاء أميركي، ونؤكد للاحتلال ولداعميه أن هذا الإجرام لن يزيد المقاومة إلا قوة وإصرارا على الاستمرار بالقتال".