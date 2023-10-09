إسرائيل تعترف بخسائر فادحة.. وأمريكا ترسل حاملة طائرات وأسلحة لحفظ ماء وجه تل أبيب.. وحماس تحذر واشنطن

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، أن الخسائر جراء هجوم حماس "كارثية"، لافتًا إلى أن المئات قتلوا وجرى أسر عددا كبيرا.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، أنه تم تحريك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" قرب إسرائيل.

وأكد البنتاغون، أنه بصدد إرسال حاملة طائرات F16 و F35 إلى شرق المتوسط.

وذكر مسؤولان في البيت الأبيض، نقلت عنها فضائية العربية، أن تحرك حاملة الطائرات والسفن الحربية لطمأنة إسرائيل.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المساعدات في الطريق.

وأضاف لويد أوستن: المساعدات الأمريكية لإسرائيل ستبدأ التحرك اليوم وستصل في الأيام المقبلة.

حماس تحذر أمريكا

من جانبها، حذرت حركة حماس الفلسطينية، الولايات المتحدة، من عواقب تحريك حاملة طائرات لدعم إسرائيل.