النهوض بالمرأة محور لقاء السحيباني والشعيبي

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- بواسطة أيمن الوشواش - التقى مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني بجدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان الشعيبي، حيث استعرض الجانبان جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بالنساء وتمكينهن والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى مندوب المملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني بجدة، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان الشعيبي، حيث استعرض الجانبان جهود منظمة تنمية المرأة في مجال النهوض بالنساء وتمكينهن والحفاظ على حقوقهن في الدول الأعضاء. ونوه السحيباني بجهود منظمة تنمية المرأة وخططها الطموحة لتعزيز دور المرأة وأهميته في تنمية المجتمعات الإسلامية، بالإضافة إلى تحسين حصولها على الرعاية والخدمات الصحية عالية الجودة، والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لها من العنف والكوارث والنزاعات المسلحة، وكذلك الأزمات الإنسانية وتمكينها في تلك المجالات ودورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

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