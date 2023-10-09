شكرا لقرائتكم خبر اتصالات مصرية أردنية للتهدئة ووقف التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت الساعات الأخيرة أمس، اتصالات مصرية أردنية رفيعة المستوى لبحث وقف التصعيد الأخير بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر صفحته بموقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي «إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين».

وأضاف «إن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع».

وتم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب المصدر ذاته.