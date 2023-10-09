أبوظبي تستضيف كونجرس المجلس الدولي للأرشيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023»، خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة ممثلة في الكونجرس، إضافة إلى 60 جهة عارضة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023»، خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، بمشاركة أكثر من خمسة آلاف مشارك من نحو 135 دولة ممثلة في الكونجرس، إضافة إلى 60 جهة عارضة. وستشهد الفعاليات عددا من الورش والجلسات المتعلقة بمجال البيانات والمعلومات والأرشيف، لا سيما التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي أصبح من الممكنات الأساسية لنجاح قطاعات إدارة المعلومات ودعم الاستثمار الفعال في المعارف المتراكمة ومشاريع الاستدامة. ويعد الكونجرس منصة دولية لبناء المعرفة المستدامة، خاصة مع تناول الحدث للعمل المناخي.

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