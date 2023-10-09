9 آلاف قتيل حصيلة جديدة لحرب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت حصيلة ضحايا النزاع الداخلي الذي يشهده السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، 9 آلاف قتيل، بعدما استمر القتال بلا هوادة للشهر الخامس على التوالي.

وقالت منظمة «أكليد» المتخصصة في جمع بيانات النزاعات وأحداثها، إنه بحلول أكتوبر تم تسجيل «أكثر من 9000 حالة قتل» في السودان، مؤكدة أن تقديراتها متحفظة، مشيرة إلى أن النزاع أدى إلى نزوح ما يقرب من 4.3 ملايين شخص داخل السودان، بالإضافة إلى حوالي 1.2 مليون آخرين فروا عبر الحدود.

وأوقع هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدة «جبل الأولياء» الواقعة جنوب الخرطوم، ما لا يقل عن 10 قتلى أمس الأول، وفق ما أفاد نشطاء، فيما تجاوزت حصيلة النزاع المستمر منذ ستة أشهر في السودان تسعة آلاف قتيل.

وأشارت «لجنة المقاومة» المحلية بسقوط قنابل داخل منازل المدنيين في البلدة الصغيرة الواقعة على بعد نحو 50 كلم جنوب الخرطوم، فيما أفادت «لجنة المقاومة» في جبل الأولياء بأن قوات الدعم السريع أطلقت قذائف مدفعية ثقيلة على البلدة، في أحدث هجوم لها على مناطق كانت في السابق بمنأى من القتال، وتدور الحرب أساسا في الخرطوم وإقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي الأسابيع الأخيرة، امتدت أعمال العنف أيضا إلى الجنوب، ما يهدد الوضع الهش لأكثر من 366 ألف سوداني لجؤوا إلى ولاية الجزيرة جنوب العاصمة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع أقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 200 كلم جنوب الخرطوم. ولم تشهد الخرطوم حيث لا يزال ملايين الأشخاص محاصرين، يوما واحدا من الهدوء منذ بدء النزاع، وتحدث شهود عيان في شمال المدينة السبت مرة أخرى عن وقوع ضربات مدفعية وقتال في الشوارع.