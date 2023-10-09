شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يدفعون بـ90 يمنية لساحة المعركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد ميليشيات الحوثي الإرهابية للدفع بـ90 فتاة وامرأة يمنية إلى ساحة المعركة، بعد إخضاعهن لتدريب مكثف في صنعاء، على استخدام السلاح وبعض المهارات اللازمة للقيام بمهام عسكرية وعدائية وقمعية لاستهداف النساء في مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت المصادر «إن جماعة الحوثي أطلقت أخيرا حملة تجنيد جديدة لعشرات اليمنيات من مختلف الأعمار، ضمن ما يعرف بكتائب (الزينبيات) وهو الجناح العسكري والأمني النسائي للجماعة، بعد نزول قيادات تابعة لجهاز الأمن الوقائي للجماعة لاستقطاب الفتيات من المدارس والمعاهد والجامعات وقرى وأحياء متفرقة في العاصمة ومحيطها. وتنوي جماعة الحوثي تقسيم الفتيات إلى ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 30 مجندة تتولى القيام بمهام تخدم الأنشطة الحوثية، وذلك عقب استكمال تلقينهن دروسا تعبوية وتدريبهن على فنون القتال في أماكن وميادين مغلقة ومفتوحة، بعضها باحات مدارس وجامعات ومساجد وملاعب رياضية بصنعاء ومحيطها. وتوضح مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، أن بعض المهام التي أوكلت الجماعة تنفيذها إلى تلك الدفعات من المجندات، تشمل القيام بأعمال ميدانية عدائية كالقمع والتجسس.

ويأتي إقدام الجماعة منذ أيام على نشر مجاميع نسائية مسلحة تتبع جهاز أمنها الوقائي في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء ومدن إب وذمار والحديدة وغيرها، حيث باشرن شن حملات تعقب وملاحقة واعتداء على الفتيات اللاتي احتفلن في الشوارع والأحياء بذكرى (ثورة 26 سبتمبر).

ومؤخرا، تعاملت جماعة الحوثي مع الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة بممارسات قمعية شملت المنع من الاحتفال والخطف والاحتجاز واتهام المشاركين فيها بالخيانة والعمالة، وعدت الأوساط السياسية اليمنية ردة الفعل تلك، توجسا حوثيا من انتفاضة شعبية، وتزامنت تلك الممارسات مع اعتداء عناصر من (الزينبيات) في مدينة جبلة التابعة لمحافظة إب للسيطرة على منازلهن بالقوة.

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