الصين: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الصين إن التصعيد الأخير للعنف أظهر أن الركود طويل الأمد في عملية السلام لا يمكن أن يستمر، حيث أكدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان أمس، «إنه يتعين على جميع الأطراف التحلي بضبط النفس ووقف إطلاق النار على الفور، لمنع حدوث المزيد من التدهور»، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، وأضاف «إن السبيل الأساسي لوقف تجدد الصراع بين فلسطين وإسرائيل هو حل الدولتين».
وقالت الخارجية الصينية «يجب على المجتمع الدولي أن يزيد الاستثمار في القضية الفلسطينية، ويشجع على الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، ويسعى إلى مسار نحو السلام الدائم»، وأضافت «ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود متواصلة لتحقيق هذه الغاية».
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