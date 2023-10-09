شكرا لقرائتكم خبر %20 من جواسيس روسيا يعيشون في سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ» السويسرية، نقلا عن تقرير استخباراتي أن سويسرا أصبحت موطنا لخمس الجواسيس الروس (20%)، الذين يعملون في أوروبا، فيما تقوم دول أخرى بطرد دبلوماسيين روس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ» السويسرية، نقلا عن تقرير استخباراتي أن سويسرا أصبحت موطنا لخمس الجواسيس الروس (20%)، الذين يعملون في أوروبا، فيما تقوم دول أخرى بطرد دبلوماسيين روس. وأضافت الصحيفة أن سويسرا الآن موطن لحوالي 80 عميلا روسيا، طبقا لما قاله مسؤول بجهاز الاستخبارات السويسري «إن.دي.بي» لأعضاء لجنة السياسة الخارجية بالمجلس الوطني في سبتمبر. وبينما كانت المدن السويسرية، مثل جنيف وبرن، تجتذب دوما الأنشطة الاستخباراتية، فإن قضية الدبلوماسيين الروس، الذين يعملون كجواسيس في سويسرا، أصبحت الآن ، موضوعا مثار نقاش أكثر بين السياسيين السويسريين.

كانت هذه تفاصيل خبر %20 من جواسيس روسيا يعيشون في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.