شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من جوارديولا بعد الخسارة أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المدرب الإسباني والمدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، عدة تصريحات مثيرة بعد الخسارة من أرسنال، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر ستي يقع أمام آرسنال في البريميرليج 2023-24

وتمكن أرسنال من الفوز على كتيبة السيتي بهدف دون مقابل قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى صعيد متصل كان مانشستر سيتي قد تعرض للهزيمة في الجولة الأخيرة ضد ولفرهامبتون بهدفين لواحد، ليواصل قطار الهزائم بينما فاز أرسنال على بورنموث برباعية نظيفة.

الجدير بالذكر يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يتربع أرسنال على قمة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

تصريحات مثيرة من بيب جوارديولا

وقال جوارديولا: "يجب تقديم التحية للاعبين، لقد أعطوا كل شيء، وأعلم كم هو محبط الأمر لهم لأنهم غير معتادون على ذلك".

وواصل: "إنها كرة القدم، وليس علينا الفوز بالدوري الممتاز، لم يقم أي فريق من قبل الفوز بالدوري أربع مرات متتالية".

وتابع: "نحن متأخرون في الترتيب ولكننا في أكتوبر، حدث هذا الموسم الماضي، والموسم ما زال طويلًا".

وأتم: "لدينا لاعبون سيعودون من الإصابة، وسنحاول الفوز في المباريات المقبلة مثل برايتون ومانشستر يونايتد، سنواصل".