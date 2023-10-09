شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يفجر تصريحات مثيرة بعد تخطي مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، عدة تصريحات صحفية مثيرة بعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24

تصريحات مثيرة من ميكيل أرتيتا بعد الفوز على مانشستر سيتي

وقال أرتيتا: "أنا فخور حقًا بالفريق، واقد سببنا لهم متاعب كبيرة في الضغط العالي، ما أحببته حقًا هو روح الفريق".

وواصل: "لم يكن أحد يتوقع أن يلعب جابرييل مارتينيلي اليوم، وبالأمس حتى نحن لم نكن متأكدين حتى أكد لنا بأنه جاهز".

وتابع عن كوفاسيتش: "شاهدت اللقطة ولكن الأمر لا يهم الآن، الأهم تحقيق الإنتصار وحصد الثلاث نقاط".

وبذلك أضاف أرسنال لرصيده بهذا الفوز النقطة 20 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع توتنهام المتصدر، بينمت توقف رصيد مانشستر سيتي بهذه النتيجة عند 18 نقطة في الترتيب الثالث.