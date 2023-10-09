العزل سلاح حزبي في أمريكا

مع بدء الجمهوريين في الكونجرس تحقيقهم في قضية عزل الرئيس جو بايدن، تلفت العملية الانتباه إلى الاستخدام المتزايد للمساءلة في الولايات كسلاح سياسي حزبي، وليس كخطوة أخيرة لشاغلي المناصب الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جريمة خطيرة.

وأظهر الجمهوريون أنها ليست مجرد عزل، فعلى مدى العامين الماضيين، سعوا أيضًا إلى إبعاد الديمقراطيين والمديرين التنفيذيين غير الحزبيين من مناصبهم من خلال سحب الثقة، والمناورات التشريعية، والإقالة القسرية، حتى عندما لم تظهر أي مزاعم بارتكاب مخالفات.

والآن يهدد الجمهوريون في ولاية ويسكونسن بعزل قاضي المحكمة العليا المنتخب حديثًا بالولاية، وأثاروا إمكان فعل الشيء نفسه مع مدير الانتخابات بالولاية.

ودعا أحد الجمهوريين في ولاية جورجيا إلى عزل المدعي العام في مقاطعة فولتون، الذي وجه اتهامات بالابتزاز للرئيس السابق دونالد ترمب. وأقال الجمهوريون في مجلس النواب بولاية بنسلفانيا بالفعل المدعي العام الأعلى في فيلادلفيا.

معاداة

بالنسبة للبعض، تبدو هذه التحركات معادية للديمقراطية، وهي إجراءات يمكن أن تكون لها آثار كبيرة إذا أصبحت روتينية، وحلت محل صندوق الاقتراع، بوصفه الحكم النهائي في الانتخابات.

وقد ظهرت تحركات القوة السياسية أخيرًا في ولايتها، وأثارت الاهتمام الوطني، حيث هدد الزعماء التشريعيون الجمهوريون هناك بإقالة القاضية الليبرالية في المحكمة العليا، جانيت بروتاسيفيتش، التي فازت بمقعدها بأكثر من 10 نقاط مئوية هذا العام في انتخابات حولت محكمة ويسكونسن إلى السيطرة الليبرالية للمرة الأولى منذ 15 عامًا.

ويريدها الجمهوريون أن تنسحب من قضايا إعادة تقسيم الدوائر التي تنطوي على الخريطة السياسية المتلاعب بها بشدة للولاية، التي أعطت الحزب الجمهوري سيطرة كبيرة على الهيئة التشريعية في ولاية فاز فيها الديمقراطيون بمعظم المناصب التنفيذية على مستوى الولاية، ويستشهدون ببيانات حملتها وجمع التبرعات، على الرغم من أن القضاة الآخرين تصرفوا بشكل مماثل في الماضي دون عقوبة.