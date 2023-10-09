خالد عكاشة عن حادث فوج الإسكندرية: ربما فرد الأمن أساء استخدام النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، إننا أمام حادث عارض وفردي، كما تقوم جهات التحقيق الآن للوقوف على ملابساته.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية عبربرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"، مساء الأحد، أن الحركة السياحية مهمة وقطاع يتم توفير كافة الوسائل التأمينية له لخدمة النشاط السياحي.

وتوقع عكاشة، أن أعتقد أن الحادث به قدر من العشوائية في استخدام النيران من قبل فرد الأمن مرتكب الواقعة، ربما يخضع لتقديرات أمنية خاطئة من جهته حيث قد يكون قد تصور أن ثمة تهديد من هنا أو هناك، أدى للاستخدام العشوائي للنيران والدليل سقوط عدد من الضحاياالمصابين والقتلى مصريين وإسرائيليين.