الأزهر للفتوى: التأشيرة هي عهد الأمان لمن دخل بلادنا ولا يجوز أبداً الاعتداء على الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : معتز عباس

عقب أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، على حادث إطلاق النار من فرد أمن شرطي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، قائلًا: "أنه في ضوء الفتوى التي أصدرها المركز اليوم، بشأن ما يحدث من اعتداء على مستأمنين في بلادنا، ليس من الإسلام في شيء".

وأكد "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "أون اي"، مساء الأحد، أن الشريعة الاسلامية فرقت فرقاً كبيراً بين دفاع المظلوم عن نفسه وعن أهله وعرضه وممتلكاته الخاصة والعامة، وبين المستأمن الزائر، وهو الذي حصل على الأمان.

وأوضح أنه هناك أحاديث نبوية شريفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعت تشريعاً إسلاميا، لمن يدخل بلادنا لأي غرض من الأغراض التي وضعتها الدولة المضيفة، عن أم المؤمنين السيدة عائشة، قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة، فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء، يعرف به يوم القيامة).

ووجه مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، رسالة لمن يبرر ذلك في ضوء ما يجري في غزة قائلاً: "التأشيرة النظامية هي عهد الأمان لمن دخل بلادنا في إطار الضوابط، لا يجوز ابداً الاعتداء عليه، وعلينا أن نفرق بين من يقاوم الاحتلال ومن يعتدي على أرضه وعرضه وبين من دخل بلادنا أمناً مستأمناً لان التأشيرة النظامية هي العهد.

وأتم: "يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة التوبة.. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ".