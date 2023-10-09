الهلال الأحمر في شمال سيناء: جاهزون لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

قال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه بسبب تصاعد الأحداث في قطاع غزة، رفع الهلال الأحمر بشمال سيناء حالة الطوارئ 24 ساعة.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، مساء الأحد، أنه بدأنا في ترتيب الشباب، ولدينا قاعدة بيانات من المتطوعين لأكثر من 500 متطوع، كما بدأنا في الإعداد لفرق الطوارئ والإسعافات الأولية والدعم النفسي.

وأوضح أن مجلس الهلال الأحمر، عقد ورش عمل تنشيطية للشباب الموجودين وتجهيز المستلزمات الموجودة ولدينا أكثر من 500 مرتبة موجودة والبطاطين وكل المستلزمات جاهزة لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين.

وأكد أنه في مستشفى العريش العام لدينا وحدة الدعم النفسي وبها الأخصائيين النفسيين، وتجهيزها في حالة توافد الأشقاء والجرحى الفلسطينيين.