المرشح الرئاسي فريد زهران: هناك أعداد هائلة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية "بتبات من غير عشا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن النظام الحاكم في مصر منذ عشرات السنوات قائم على مبدأ السيطرة على السلطة والثروة والمجال العام، واعتاد احتكار الحديث باسم الوطن والطنية واتهام معارضيه بالخيانة والزج بهم في السجون.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، في بعض الأحيان كانت تنحاز طبعة من طبعات هذا النظام للعدل الاجتماعي وطبعة أخرى للتحرير الاقتصادي وثالثة للتنمية من خلال المشروعات القومية، متابعًا: "كل طبعات هذا النظام خلال الـ70 عامًا الماضية كانت تجمع على اختلافها في احتكار السلطة والثروة والحديث باسم الوطنية".

وتابع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فريد زهران: "مطلوب تغيير هذا النظام من خلال تحرير سيطرته على السلطة السياسية والإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا الرأي بالإضافة إلى المحاكمات العادلة، والكف عن اعتبار الحبس الاحتياطي وسيلة عقابية، بجانب حرية تداول السلطة من خلال انتخابات نزيهة وشفافة، وفتح المجال العام أمام العمل النقابي والجمعيات الأهلية وتحرير الاقتصاد من سيطرة الأجهزة والمؤسسات.

وأكمل فريد زهران، أن مصر أمام أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وخانقة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مضيفًا: "الشعب المصري اعتاد لفترات طويلة قول (محدش بيبات من غير عشا) ، وأنا أزعم أن هناك أعداد هائلة من المصريين حاليا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية (بتبات من غير عشا)".