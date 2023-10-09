المرشح الرئاسي فريد زهران: الأزمات التي تمر بها مصر تهدد بانفجارات قد يصعب احتوائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر حاليًا تهدد بانفجارات قد تكون أكبر من قدرة أي طرف على احتوائها أو التحكم فيها.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: أزعم أن أغلبية الشعب المصري مع التغيير، ولكن تظل المشكلة هل سيكون هذا التغيير انفجاري أو صدامي أو يتخذ طابع الصراع الصفري ما بين جمهور غاضب وصاخب وسلطات متعنتة ومتعسفة ورافضة لأي تغيير من أي نوع وبأي درجة.

وأكمل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فريد زهران، أن المشكلة الحقيقية في توفر الإرادة داخل دوائر النخب الحاكمة للتغيير، مضيفًا: "النظام يعيد إنتاج نفسه وأزماته، في الوقت الذي تزداد فيه الأزمات تفاقمًا، مع كل يوم جديد يزداد السخط من ارتفاع الأسعار والإحساس بعدم الأمان"، مؤكدًا أن محاولات السيطرة على الأمور من خلال أساليب تجمع بين البطش والقمع والإرهاب والوعيد؛ لن تستطيع منع الانفجار عندما تأتي اللحظة الحرجة، وتراكم السخط سيعجل من تلك اللحظة.

وأكمل فريد زهران: "ليس لدي شك في أن أي مراقب أو محلل سياسي مهما كان انتماؤه سواء لدوائر الحكم أو المعارضة؛ لا يرى ملامح الانفجار القادم بعينه، ولمنع هذا الانفجار نحن أمام طريقين لا ثالث لهما، إما أن نختار الاستمرار فيما نحن عليه وندخل في صراع صفري من الممكن أن يفضي بالدولة إلى عواقب وخيمة، أو اختيار الطريق السلمي الآمن للتغيير بمعنى أن تكون نقطة انتخابات رئاسة الجمهورية باعثة للأمل لدى الشعب في التغيير السلمي الآمن للسلطة".