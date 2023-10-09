عمرو أديب: برج إيفل يطفيء أنواره تضامنًا مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن برج إيفل في فرنسا قد أطفأ أنواره تضامنا مع إسرائيل بعد العملية العسكرية التي شنّتها حركة حماس انطلاقاً من قطاع غزة.

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "تخيلوا فرنسا بتطفئ برج إيفل وكأن إسرائيل مثلا مسكينة وعندهاش أسلحة ولا صواريخ ولا بتعمل حاجة".

وأكد مقدم الحكاية، أن الإعلام الفرنسي متضامن مع إسرائيل منذ الإعلان عن هجوم الذي نفذته المقاومة الفلسطينية، ساخرًا: "كأن إسرائيل مش معاها سلاح، أو مش عارفة تدافع عن نفسها".