هل ستتدخل مصر في صفقة الأسرى الإسرائيليين؟.. خبير استراتيجي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشف جمال عبدالجواد، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، عن احتمالية تدخل الدولة المصرية في قضية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من قبضة المقاومة الفلسطينية، او إجراء عملية تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل.

وقال "عبدالجواد"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد، إن مصر سوف يكون لها دور رئيسي في صفقة الأسرى الإسرائيليين بشكل مباشر، وسوف تتحدث مع الفصائل الفلسطينية والمسؤولين الإسرائليين، لافتًا إلى أن الأعداد الكبيرة من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس موقف جديد لم يعتادوا عليه.

وأوضح أن إسرائيل تريد الرد على عملية "طوفان الأقصى"، لكنها حريصة على أمن وسلام الأسرى، لأن الراي العام الإسرائيلي يضغط في اتجاهين متناقضين ضرب الفلسطينيين وغزة وعدم تعريض امن وسلامة الأسرى للخطر، هذه قضية حرجة، وأتصور ان الوساطة المصرية ممكن توصل لما يمكن تسميته بالإجراءات التكتيكية لتجنب تقليل حدة الموقف.