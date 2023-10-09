خبير استراتيجي: يجب الحديث مع أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف العنف في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال جمال عبدالجواد، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إنه لا يبدو أن حماس لديها هدف سياسي في عملية طوفان الأقصى.

وأضاف "عبدالجواد"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الأحد، أن إسرائيل تعرضت لإهانة كبيرة وتحاول الرد عليها، الولايات المتحدة أعطت ضوءا أخضر لإسرائيل لكي تسترد كرامتها.

وأكد أنه يجب الحديث مع أمريكا للضغط على إسرائيل لوقف العنف، واحتلال إسرائيل لقطاع غزة يعتبر أمر خطير بالنسبة لها.

وأوضح أنه لا يمكن للشرق الأوسط أن ينعم بالسلام طالما لم تُحل القضية الفلسطينية، و إسرائيل تقدم عملية طوفان الأقصى في أمريكا على أنها (11 سبتمبر الإسرائيلية).

وأشار إلى أن هناك فشل استخباراتي وعسكري في إسرائيل.. والمجتمع منقسم جدا على إجراءات الحكومة، في فترة قصيرة سنرى مساعدات هائلة لقطاع غزة، ومصر ستكون المصدر الأساسي لحل أزمة الغذاء في غزة.