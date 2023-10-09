هل يسمح بالتدخين أو المشروبات الكحولية على الطائرات؟.. خبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

"ينفع أدخن في الطيارة"؟.. سؤال يتداول على جروبات السفر في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، ظنا أنه يمكنه التدخين خاصة خلال الرحلات الطويلة التي تزيد عن 4 ساعات.

ويستعرض "الخليج 365" قصة التدخين والمشروبات الكحولية داخل المطارات أو على الطائرات حتى لا تتعرض لأزمة خلال السفر.

وقال خبراء الطيران المدني، إن التدخين على كافة الرحلات التجارية سواء العادية أو التابعة لشركات الطيران الشهيرة ممنوع منذ فترة طويلة، ويعرض الراكب الذي يحاول تدخين السجائر بمختلف أنواعها للمساءلة القانونية، ومن حق الطيار الهبوط في أقرب مطار وإلغاء سفره وإنزاله من الطائرة، وهناك علامات داخل الطائرة تمنع التدخين.

وأشار الخبراء إلى أن دورات المياه بالطائرات لديها حساسات في حالات إشعال السجائر وتظهر على الفور، وأصبح لدى الركاب ثقافة عدم التدخين حاليًا حتى مع الرحلات الطويلة التي تزيد عن 6 ساعات، والأمر معتاد لأنه من فترة طويلة جدًا وقد يعرض صاحبه لمشكلات قانونية.

وتابع خبراء الطيران المدني أن الأمر يختلف في الرحلات الخاصة، لأن الطائرة تكون ملك لشخص في الرحلة ويتم تركه يدخن بل تسعى شركات الطيران لتوفير كل وسائل الراحة والترفية لهذا الشخص بما لا يخل بعوامل الآمان، وذلك بسبب المبالغ الكبيرة التي يتم تحصيلها منه قبل الرحلة.

يضاف إلى ذلك ان شركات الطيران تحاول جذب العملاء عن طريق توفير وسائل جذب وترفيه طوال الرحلة، وترك الراكب يقوم بالتقاط الصور على الطائرة وتحميلها على صفحته الشخصية، مما يجعل هناك انتظار ودعاية لهذه الشركات.

المطارات

ويمنع التدخين تمامًا داخل صالات المطار الا في غرف المدخنين داخل صالات السفر والوصول، وتكون غرامة التدخين داخل الصالات او دورات المياه 50 جنيها، لكن لم يتم تسجيل غرامات على الركاب بسبب أنهم يقومون بانهاء إجراءات سفرهم ثم التوجه إلى الكافيتريات أو غرف المدخنين، بينما من يسجل الغرامات العاملين بالمطارات وتكون قليلة للغاية على مدار العام.

وإذا رفض الراكب دفع غرامة التدخين وهي شبه مستحيل حدوثها داخل المطار، يتم تحرير محضر له قد يتسبب في إلغاء سفره، لكن يحرص الراكب أن يتم إنهاء إجراءات سفره دون مشكلات لذلك لا يدخن إلا في الأماكن المخصصة.

المشروبات الكحولية

وتتيح العديد من المطارات بيع المشروبات الكحولية داخل محلات الأسواق الحرة، وتعد مكسباً كبيراً للمحلات، كما تسمح بعض الكافيتريات داخل المطارات بتناول المشروبات الكحولية، لكن لا يسمح للركاب بالصعود للطائرة إذا كان في حالة سكّر بين حيث يتم إلغاء سفر حرصًا على سلامة باقي الركاب.

وتسمح بعض شركات الطيران بتناول أنواع معينة من المشروبات الكحولية علي الطائرات وتكون بكميات محددة حتي لا يصل الراكب الي درجة السكر.