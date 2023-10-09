فريد زهران: المشاركة الكبيرة في الانتخابات المقبلة الضامن للوصول إلى التغيير بصورة سلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن السواد الأعظم من الشعب المصري مع فكرة التغيير ولكن يظل التخوف من أن يفضي هذا التغيير إلى الفوضى أو انفجار يعصف بالأمن والاستقرار.

وأضاف زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن المشاركة الكبيرة من الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الضامن للوصول إلى التغيير بصورة سلمية وديموقراطية.

وتابع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فريد زهران: لم أطرح نفسي كمرشح لخيار صفري أو مرشح لحالة صدامية راديكالية من شأنها الانتقام والثأر من النظام الحالي بالكامل، وعلى كل دعاة التغيير أن تتكاتف معًا من أجل التغيير السلمي الديموقراطي لإنقاذ البلد من الانهيار وإحياء تحالف على غرار تحالف 30 يونيو، الذي نجح أو كاد ينجح في أن يكون خطوة في طريق بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة.

ودعا فريد زهران، الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا: "في تقديري أن النظام الحالي نال فرصته كاملة في تنفيذ كل ما يأمل فيه وتكرار طبعة جديدة من هذا النظام وبنفس الرئيس ليس من المنطقي أن تؤدي إلى نتائج مختلفة، متابعًا: لو ظل السواد الأعظم من الشعب عازفًا أو يائسًا عن المشاركة سنسير في طريق التردي.

واختتم فريد زهران، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب المصري الديموقراطي، أنه في حالة لم يتمكن من الفوز بالانتخابات فقد حاول أن يوصل صوته للمواطنين، وأن يطرح وجهة نظره للشعب.