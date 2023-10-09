أستاذ سياسي: قواعد الاشتباك تغيرت لأول مرة وانطلق الصراع إلى مسرح العمليات في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن التحرك المصري للتنسيق مع القوى الفلسطينية والجيش الإسرائيلي لإيقاف العنف والاعتداء على غزة كان على اعلى مستوى.

وأضاف "فهمي"، في لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى المصرية"، مساء الأحد، أن مصر لها دور تراكمي في حل القضية الفلسطينية مختلف على مدار الأعوام الماضية، بعيدًا عن أي تدخل لأي أطراف أخرى.

وأكد أنه هناك متغيرات في المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال اليومين الماضيين، وما حدث أدى إلى انكسار حاجز سيكولوجي من تغير في اقتحام أراضي اسرائيلية في منطقة غلاف غزة.



وأوضح أن إطلاق الصواريخ كان يتم من غزة إلى المدن الإسرائيلية يستهدف ضرب العمق الإسرائيلي، وما جرى في الساعات الماضية اقتحام الأراضي الاسرائيلية في منطقة غلاف غزة وفق الدولة الاسرائيلية التي تم تحديدها بقرار 181 الصادر سنة 174 القاضي بإعلان دولتين العربية والدولة، وما حدث هو انتقال مسرح العمليات إلى إسرائيل.

وأشار إلى أنه لأول مرة ينطلق الصراع إلى مسرح العمليات في اسرائيل وقواعد الاشتباك تغيرت، ولا يوجد أي شيء مستبعد من هجوم بري، حاليًا إسرائيل كلها نائمة حاليا تحت الأرض وفي حالة فزع.