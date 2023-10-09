شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. تحذير من تسونامي في جزيرتي إيزو وأوجاساورا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت اليابان تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في مناطق بجزيرتي إيزو وأوجاساورا في الجزء الشرقي من البلاد.

وجاء التحذير في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن التوقعات تشير إلى حدوث موجات مد بارتفاع متر واحد.

زلزال يضرب جزر يابانية

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أمس الأحد، جنوب جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو جنوب العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.