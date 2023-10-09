شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان.. تضرر أكثر من 11 ألف شخص جراء الزلازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضرر أكثر من 11 ألف شخص تضرروا من سلسلة من الزلازل التي ضربت إقليم هرات بأفغانستان صباح يوم السبت، وأشار وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى أن كل المنازل في 11 قرية على الأقل في أفغانستان تعرضت للتدمير جراء الزلازل.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 1000 شخص لقوا حتفهم، على الرغم من أن السلطات الأفغانية ذكرت أن عدد القتلى تجاوز 2500، وفقًا لوسائل الإعلام الأفغانية المحلية.

وأضافت أنه "من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا والمنازل المتضررة مع الوصول إلى المناطق النائية، واستكمال التقييمات للوضع".

وأعلنت الأمم المتحدة تقديم 5 ملايين دولار مساعدات طارئة يوم الأحد، ووجهت نداء للتبرعات بعد فترة وجيزة من تقييم الاحتياجات.

تدمير 13 قرية

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية إن 13 قرية تدمرت بالكامل بسبب الزلازل التي وقعت يوم السبت، في حين تضرر آلاف الأشخاص.

وأضاف أن أكثر من 1200 شخص أصيبوا في الزلازل، وأن حصيلة القتلى أولية، إذ إن رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ناجين.

8 هزات أرضية

وجرى تسجيل ما لا يقل عن 8 هزات على المنطقة الحدودية بالقرب من إيران خلال فترة قصيرة صباح يوم السبت، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قوة الهزات بأنها تتراوح ما بين 4.6 و6.3 على مقياس ريختر.

ووقعت الهزات شمال غرب بلدة هيرات على الحدود الأفغانية، على عمق نحو 10 كيلومترات، وتحدث الذين زاروا منطقة الكوارث في إقليم هيرات بأفغانستان عن وضع "لا يطاق"، والافتقار لتسهيلات خاصة بالمساعدة.

قال شهود عيان إن عددًا قليلًا للغاية من الأشخاص نجوا من القرى المتضررة، واستقبلت أكبر مستشفى في عاصمة إقليم هيرات نحو 200 قتيل و700 مصاب، وفقًا لمصادر طبية.