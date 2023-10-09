شكرا لقرائتكم خبر عن يضم مسؤولين وخبراء.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف في تشكيل هيئة مسئولين وخبراء، ووفقا للمادة 5 من قانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لآخر تعديل، يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس

2- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

5- ممثل عن وزارة المالية.

6- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

7- ممثل عن وزارة القوى العاملة.

8- أحد مستشاري مجلس الدولة.

9- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

ونصت المادة 6 من ذات القانون علي :"يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.