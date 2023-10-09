الجيش الإسرائيلي: مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بداية هجوم حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل أكثر من 700 إسرائيلي منذ بدء هجوم حركة حماس على إسرائيل صباح السبت. وفي تحديث لأعداد الضحايا نشره أفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بأن 2150 إسرائيليا أصيبوا منذ صباح السبت.

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