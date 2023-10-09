مسؤول اميركي: مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل

قُتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل حسبما أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركيظو

وشدد على انه "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".