بلينكن أكد تركيز واشنطن على وقف هجمات حماس وإطلاق سراح الرهائن

اعلنت وزارة الخارجية الاميركي بأن الوزير انتوني بلينكن أكد في اتصال بنظيره السعودي فيصل بن فرحان تركيز واشنطن على وقف هجمات حماس وإطلاق سراح الرهائن. كما أكد بلينكن في اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد ال نهيان على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

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