الجيش الإسرائيلي: قصفنا الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات في قطاع غزة

اعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "قصفنا الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات في قطاع غزة وما زلنا نقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب غزة"، مؤكدا انه "نعمل وفق تنسيق استخباراتي وعملياتي مع الجيش الأميركي".

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "70 مسلحا تسللوا إلى مستوطنة بئيري وقتل معظمهم بعد تبادل لإطلاق نار ونحقق في احتمال تسلل مسلحين إلى إسرائيل عبر الأنفاق".