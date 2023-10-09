أعلن التلفزيون الفلسطيني، فجر اليوم ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 465.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 413. وذكر بيان للوزارة أن الضربات أسفرت أيضا عن إصابة 2300 شخص.

هذا ويشن الطيران الإسرائيلي غارات "عنيفة ومتواصلة" على بيت حانون شمال قطاع غزة، كما تستهدف المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية بغزة.