أعلن التلفزيون الفلسطيني، فجر اليوم ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 465.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، أمس الأحد، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 413. وذكر بيان للوزارة أن الضربات أسفرت أيضا عن إصابة 2300 شخص.
هذا ويشن الطيران الإسرائيلي غارات "عنيفة ومتواصلة" على بيت حانون شمال قطاع غزة، كما تستهدف المدفعية بقذائفها مناطق شرق وشمال مخيم البريج وشرق حي الزيتون والشجاعية بغزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى في غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 465 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.